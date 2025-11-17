وبحسب البيانات الرسمية، تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج العاصمة بغداد بحصوله على 15 مقعداً، فيما حلّ حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد ريكان الحلبوسي في المركز الثاني بـ 10 مقاعد. وجاء ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بـ 9 مقاعد.

وحصل تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم، و حركة صادقون، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، و تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي، على 5 مقاعد لكل منها.

كما نالت منظمة بدر بزعامة هادي العامري 4 مقاعد، وهي النسبة ذاتها التي حصل عليها تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، و ائتلاف الأساس الذي يضم شخصيات من بينها النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

أما حركة حقوق فحصدت 3 مقاعد، فيما حصلت كل من قائمة أبشر يا عراق و حركة إشراقة كانون ومرشحة الأقليات إيفان جابرو على مقعد واحد لكل منها.

وقالت المفوضية إن نسبة المشاركة في بغداد تجاوزت 48 بالمئة، في مؤشر اعتبره مراقبون متوسطاً قياساً بالاستحقاقات السابقة.