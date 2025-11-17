وقالت بلدة عيترون بالجنوب، في بيان: "أهلنا الكرام يطلب منكم توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد ورود معطيات حول نية العدو القيام بعملية استهداف لهدف موضعي بحسب زعمه في بلدة عيترون غير معروف مكانه حتى اللحظة".

وأضافت أن " الجيش أبلغ البلدية بضربة وشيكة على عيترون دون تحديد شكل ومكان الضربة" ، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المدارس وإعادة الطلاب إلى منازله وإخلاء الأماكن العامة احترازيا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهم حزب الله مؤخرا بمحاولة إعادة بناء قدراته وتسليح نفسه.

وشن الجيش الإسرائيلي في 6 نوفمبر سلسلة غارات على "بنى تحتية ومستودعات أسلحة" تابعة للحزب، كانت الأعنف منذ أشهر.

والأحد، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) أن دبابة اسرائيلية أطلقت النار على قواتها في جنوب البلاد، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه لم يطلق النار "عمدا" على القوة الأممية.