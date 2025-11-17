وذكرت شرطة عدن أنها "أحبطت مخططا إرهابيا كان يهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات عسكرية وأمنية في المدينة، عقب تفكيك خلية مرتبطة بجماعة الحوثي".

وأفادت الشرطة، أن قواتها في مديرية "دار سعد" اعتقلت عددا من المشتبه بهم، ممن قالت إنه جرى تجنيدهم وتدريبهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن التحقيقات تشير إلى ارتباط مباشر بالإرهابي "أمجد خالد فرحان"، المتهم بتنسيق التحركات وتمويلها.

وبحسب بيان الشرطة، تلقى المجندون تدريبات قتالية في معسكرات سرية بمنطقة الحوبان شرقي محافظة تعز، شملت استخدام أسلحة آلية وقذائف (آر.بي.جي) وصناعة عبوات ناسفة، إضافة إلى تدريبات على الطائرات المسيرة.

ووفق الشرطة، فإن "الموقوفين اعترفوا بتلقي تعبئة فكرية متشددة وبرنامجا عقائديا حوثيا في صعدة وصنعاء وذمار، شمالي اليمن".

وأضافت أن الهدف من الخلية "كان تنفيذ هجمات لزعزعة الاستقرار في عدن ورصد تحركات مسؤولين بارزين في الأجهزة الأمنية والعسكرية".

كما أشارت إلى أن "الإرهابي فرحان قدم دعما ماليا ولوجستيا ثابتا للمجموعة، يتضمن رواتب شهرية ونفقات تنقل وإقامة، موضحة أن بعض العناصر أعيد إرسالهم إلى عدن بهدف التمويه عبر تسليم أنفسهم للسلطات لاكتساب غطاء يسهل تحركاتهم لاحقا".