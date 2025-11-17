وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لسكاي نيوز عربية، إنه تم التوصل إلى عدد من مرتكبي الانتهاكات من الفصائل والعشائر، وتم الاتفاق على تمديد عمل اللجنة بسبب الرغبة في التوصل إلى باقي المتورطين.

وأضاف أن: "السويداء شهدت العديد من الانتهاكات من بينها القتل والتهجير القسري"، مؤكدا أن "هدف اللجنة هو إحالة جميع المتورطين في الأحداث إلى القضاء".

ولفت عز الدين إلى أن "عناصر من السويداء، والعشائر، والأمن والدفاع، متورطة في الأحداث"، مؤكدا أن "بعض الفصائل المسلحة ارتكبت انتهاكات ضد العشائر في السويداء".

وأكد المتحدث باسم لجنة التحقيق أن "خطاب الكراهية والطائفية تسبب في دفع بعض الأطراف إلى القتل"، مضيفا أنه "يجب علاج خطاب الكراهية والطائفية عبر المحاسبة والتوعية".

كما أوضح أن "الحل في السويداء يتمثل في المحاسبة ورفع الضرر والمصالحة الوطنية".