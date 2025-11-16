وقال البيان إنه "تم إطلاق أعيرة رشاشات ثقيلة على بعد نحو خمسة أمتار من عناصر حفظ السلام، القوات تمكنت من المغادرة بسلام بعد 30 دقيقة، عندما تراجعت الدبابة إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي".

وقال البيان إنه لم يصب أحد بأذى.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه لم يطلق النار "عمدا" على قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، إذ اعتقد أن الجنود الأمميين هم "مشتبه بهم".

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق (الأحد)، تم تحديد اثنين من المشتبه بهم في منطقة الحمامص في جنوب لبنان. ثم أطلقت القوات طلقات تحذيرية... وبعد التحقق، تبيّن أن من اشتبه بهم هم جنود من الأمم المتحدة كانوا يقومون بدورية في المنطقة"، مضيفا أن الأمر "قيد التحقيق".

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة باتجاهها، كما أسقطت طائرة مسيرة قنبلة بالقرب من إحدى دورياتها.



