وذكرت مصادر أمنية أن قوة من الشرطة كانت تجري تفقدا روتينيا للحالة الأمنية في المنطقة، قبل أن تشتبه بالفنان أثناء وجوده داخل سيارته.

وأضافت أن تفتيش المركبة أسفر عن ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على نحو 5 غرامات من مادة الماريجوانا، وفقا لمصادر إخبارية مصرية.

وبحسب التحقيقات، فقد أنكر ألفونس بداية علاقته بالمضبوطات، مؤكدا أن الكيس لا يعود إليه، غير أن الشرطة قامت بتوقيفه وتحويله إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُعد شادي ألفونس أحد الوجوه الكوميدية المعروفة في مصر، حيث اكتسب شهرة كبيرة عام 2011 بعد مشاركته في برنامج "البرنامج" الذي كان يقدمه الإعلامي باسم يوسف، سواء ضمن فريق التمثيل أو في ورشة الكتابة الخاصة بالبرنامج.

وبعد توقف البرنامج، واصل ألفونس نشاطه الفني من خلال مشاركته في برنامج "SNL بالعربي" عام 2016، الذي اعتمد على عروض المحاكاة والفقرات الساخرة، بمشاركة عدد من النجوم.