وأوضح هكابي خلال ظهوره في برنامج "أجندة السبت" إنه عندما وصل لأول مرة إلى إسرائيل، "كنّا نتفادى الصواريخ الباليستية كل ليلة" من الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله والحوثيون.

وأضاف: "لم يحدث أي هجوم على إسرائيل من جانب حماس منذ وقف إطلاق النار"، ووصف الهدنة بأنها "هشة لكنها صامدة".

ويأتي الهدوء الحالي بعد قرار ترامب إطلاق عملية "مطرقة منتصف الليل"، والتي قال إنها شلّت القدرات النووية لإيران وقطعت الدعم عن حماس.

وأشار إلى عودة جميع الرهائن الناجين وجميع جثامين القتلى باستثناء ثلاثة، واصفًا ذلك بأنه "أمر ضخم" لم يكن كثيرون يعتقدون بإمكانية حدوثه قبل شهر واحد.

ولفت هكابي إلى أن خطة ترامب للسلام المكونة من 20 خطوة وحّدت الدول العربية في الدعوة إلى نزع سلاح حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، وهو تحرك وصفه بأنه "غيّر ديناميكية" المنطقة.

كما قال هكابي إن ترامب أعاد تشكيل الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع وجود مناقشات جارية لتوسيع اتفاقات إبراهام لتشمل سوريا ولبنان والسعودية.

وأشار إلى نشر ترامب قاذفات B-2 باعتباره رسالة حاسمة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء.

وقال: "لقد وجّه رسالة مفادها: يمكنكم الوثوق بأميركا"، مضيفًا أن ترامب حذّر أيضًا الدول المعادية من أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"إيجادكم" إذا تم استفزازها.

وأوضح هكابي أن إعادة إعمار غزة وحوكمتها ستكون المرحلة الأصعب.

وقد بدأت مجموعة تنسيق دولية بإنشاء مستشفيات ميدانية ومساكن وتوزيع المساعدات، وقال إن أكثر من 17 ألف شاحنة من الإمدادات الإنسانية دخلت غزة منذ أكتوبر.

وأضاف هكابي: "الخطة تعمل"، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد لظروف الشتاء الباردة. "نحن في وضع جيد ونتقدم نحو وضع أفضل بفضل قيادة ترامب".