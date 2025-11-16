وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، السبت، أوضح بوث أن دول الرباعية هم القادرون على الضغط على الأطراف المتنازعة، وإيجاد حل يوقف النزاع في السودان.

وأضاف بوث أن "ما حدث ويحدث في السودان هو كارثة على الشعب السوداني. ليس هناك حل عسكري في السودان".

وتابع قائلا إن "تاريخ السودان أثبت أنه من المستحيل للقوات المسلحة أن تفرض نصرا على القوات المعارضة".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تعمل مع دول الرباعية لجلب السلام للسودان، وبدء تدفق المساعدات الإنسانية وبدأ المسار السياسي".

وتابع قائلا: "السودان لا يمكن أن يكون إلا بتصالح جميع الأطراف فيه. دول الرباعية هم القادرون على الضغط على الأطراف المتنازعة ويمكنهم إيجاد حل وطريق من أجل جعل مصالحهم تتقاطع وتتحقق بشكل يوقف النزاع".

واختتم بوث تصريحاته قائلا إن "نهاية الحرب ستتحق عندما يكون هناك حكومة في السودان تعكس مصالح الغالبية العظمى من الشعب السوداني ويكون لهم دور فيها".

ورحبت حكومة محمد حمدان دقلو بزيارة لجنة تقصّي الحقائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن الاتهامات المرتبطة بوقائع الفاشر تستند إلى معلومات "مضلّلة".

وأضافت حكومة دقلو في بيان لها أن جميع الإفادات الواردة في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها معتمدة على أخبار كاذبة وفيديوهات مضللة، انتشرت عقب تحرير مدينة الفاشر، بعد أن كانت واقعة تحت سيطرة جماعات الإسلام السياسي الإرهابية المنتمية إلى جماعة الإخوان والميليشيات المتحالفة معها.

وأضافت حكومة دقلو أن من يخرب منابر السلام ويقوّض الهدن الإنسانية ويرفض وقف إطلاق النار هو نفسه الذي أشعل هذه الحرب، ويرغب في استمرارها، مؤكدة أنها ستواصل مد الأيدي للسلام لكن بأياد قوية حسب وصفها.

وبينما تتفق واشنطن والدول المجاورة والرباعية الدولية على ضرورة دفع الطرفين نحو وقف إطلاق النار، أكدت الإمارات في مجلس حقوق الإنسان أن الفظائع المرتكبة تثبت الحاجة إلى مسار سياسي جديد.

من جانبه، ذكر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الإفريقية والعربية، أن الحل في السودان لا يمكن أن يكون من دون الرباعية والشركاء والدول المجاورة له.

وأوضح بولس أن السودان يعيش اليوم أسوأ أزمة إنسانية، وأن واشنطن تتواصل مع طرفي الصراع عن كثب.