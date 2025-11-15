وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "العاصمة دمشق تعرّضت لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع (كاتيوشا) أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع باشرت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق".

وشدد البيان على أن "الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم".

وكان مصدر عسكري قد أكد في وقت سابق مساء الجمعة بتصريح لـ"سانا"، أن "الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة"، مبينا أن "الجهات التي تقف خلف هذه الاستهداف وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن".

وأوضح المصدر "أن الوزارات المختصة تتابع حيثيات الهجوم الغادر، وتبذل جهودا كبيرة لوضع الرأي العام بجميع التفاصيل تباعا".

وبدورها أوضحت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في تصريح لـ"سانا"، أن الانفجار أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة، وتم نقلها لأحد مشافي دمشق.