وأضاف المشرخ لـ"سكاي نيوز عربية" أن "دولة الإمارات تؤكد التزامها الثابت والدائم بدعم كافة الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الكارثية في السودان بالعمل الجماعي مع الشركاء الدوليين والإقليميين".

وتابع قائلا إن "الحملات الممنهجة لا تمنعنا من مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإنهاء الحرب الأهلية ودعم الشعب السوداني".

وأوضح أن "البيان المشترك للرباعية حول السودان يشكّل خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة".

وشدد المشرخ على أن "البيان المشترك للرباعية رسم خريطة طريق واضحة من خلال هدنة إنسانية لتمكين إيصال مساعدات إلى كافة المحتاجين ومرحلة انتقالية تؤدي إلى تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية".

وفيما يلي تصريحات المشرخ لـ"سكاي نيوز عربية" حول الملف السوداني:

- الإمارات وكما فعلت سابقا شددت اليوم على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية في السودان.

- الإمارات أدانت الهجمات ضد المدنيين من قبل الدعم السريع في الفاشر وكذلك هجمات طرفي الصراع في كافة أنحاء السودان.

- اعتداءات متواصلة من قبل قوات سلطة بورتسودان من خلال سياسة التجويع وقصف المناطق المأهولة والاعتداءات على المدنيين.

- رغم الحالة الإنسانية الحرجة يواصل طرفا الصراع ارتكاب فظائع في السودان.

- الحملات الصادرة عن سلطة بورتسودان تهدف للتهرب من المسؤولية وإطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.