وأورد البيان أن النعش الذي سلم في قطاع غزة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، سينقل الى إسرائيل وتحديدا إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب بهدف تحديد هوية الرفات.

وتأتي إعادة الجثامين بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري في غزة منذ 10 أكتوبر.

وتمت إعادة رفات 24 رهينة إلى إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر. وإذا أكدت إسرائيل أن الجثة الأخيرة لرهينة، ستبقى 3 جثث أخرى في غزة.