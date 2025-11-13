وقال خالد عمر منشور عبر منصة إكس إن "تصريحات الوزير روبيو تسلط الضوء على ضرورة الوقف الفوري للحرب، ومنع تسييس المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء هدنة إنسانية تمهّد لمسار سياسي مدني ديمقراطي"، مشددا على أن "القوى المدنية الداعية للسلام تنظر بإيجابية لأي جهود دولية تنهي معاناة السودانيين".

وجاءت تصريحات عمر عقب موقف أعلنه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي دعا، يوم الأربعاء، الأربعاء إلى تحرك دولي لقطع تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، محملا إياها مسؤولية التصعيد الدامي، ومؤكداً ن "ما يحدث في السودان أمر مرعب".

وقال روبيو، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، إن قوات الدعم السريع "توافق على التزامات ثم لا تنفذها"، في إشارة إلى إعلانها السابق قبول هدنة دعت لها الرباعية الدولية.

ووضعت الرباعية الدولية التي تضم مصر والإمارات والولايات المتحدة والسعودية خارطة طريق لوقف الحرب تبدأ بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تُخصص هذه الهدنة لتمكين وصول المساعدات العاجلة وحماية المدنيين في مناطق النزاع، ووقف إطلاق نار طويل الأمد ينفذ بضمانات إقليمية ودولية بهدف تثبيت الاستقرار وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية.

وأعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على الهدنة، بينما رفض الجيش السوادني وقف القتال عقب سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، فيما لا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين الجانبين.

ويشهد السودان حربا مستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت كارثة إنسانية واسعة ونزوح ملايين المدنيين، فيما تؤكد الرباعية الدولية—الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر—أن وقف الحرب وقطع تدفق السلاح شرط أساسي لاستئناف العملية السياسية.