وقالت وزارة خارجية تايوان إن البلاد ترغب في تعميق علاقاتها مع إسرائيل رغم الانتقادات المتعلقة بحربها في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل "أظهرت دعما لتايوان يفوق ما قدمته دول أخرى في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية لين تشيا لونغ للصحفيين: "سنكون ودودين تجاه الدول التي تبادر بالود تجاهنا".

وأشار إلى أن إعلانا وقعه 72 عضوا في البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام لدعم إدراج تايوان في المنظمات الدولية الرئيسية "يعد مثالا على دعم إسرائيل لتايوان".

واعتبر لين أن "فلسطين سيئة للغاية بالنسبة لتايوان، لأنها تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتبناه بكين، الذي ينص على أن هناك صينا واحدة فقط وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها".

وقال الوزير خلال اجتماع نظمه نادي المراسلين الأجانب في تايوان: "يجب أن تتوافق حقوق الإنسان والمصالح الوطنية معا".

وتعرضت حكومة تايوان لانتقادات في وقت سابق من هذا العام، بسبب خططها لتقديم تبرع لمركز طبي في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بينما قضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة، غير قانوني.

وعند سؤاله عن تأكيد ما إذا كانت تايبيه قد تخلت عن خطة التبرع للضفة الغربية، لم يقدم لين إجابة حاسمة، مكتفيا بالقول إن تايوان تعطي الأولوية للدعم الإنساني في حرب غزة، وإن الدبلوماسيين التايوانيين لديهم توجيهات بعدم التدخل في الصراع.