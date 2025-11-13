وقال روبيو لصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، الأربعاء، عن قلقه من أن تمتد موجة العنف الأخيرة التي شنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة.

وأضاف روبيو: "يوجد قلق بشأن الأحداث في الضفة الغربية التي تمتد وتخلق تأثيرا قد يقوض ما نفعله في غزة، ولا نتوقع أن يحدث ذلك".

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "آمل ألا يحدث ذلك. لا نتوقع ذلك. سنفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك".