وأصدرت المجموعة بيانا، دعت فيه جميع الأطراف المعنية بغزة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تدخل وعلى نطاق واسع.

وأوضح البيان، أن "وزراء خارجية مجموعة السبع عبروا عن قلقهم إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات إلى غزة".

وتابع البيان: "أكدنا دعمنا القوي لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. ورحبنا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وأكدنا على الحاجة الملحة لإعادة رفات الرهائن المتوفين".

وذكر البيان: "كما رحبنا بزيادة تدفق المساعدات، لكننا أعربنا عن قلقنا إزاء القيود التي لا تزال قائمة. ودعونا جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون تدخل على نطاق واسع، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية، كما هو منصوص عليه في خطة الرئيس ترامب".

وشدد البيان على أنه: "من الضروري أن تواصل جميع الأطراف الانخراط بشكل بناء في الخطوات التالية الموضحة في الخطة الشاملة، سعيا وراء أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما يعزز السلام والاستقرار الشاملين في الشرق الأوسط. وسنواصل أيضاً إيلاء اهتمام خاص للوضع في الضفة الغربية".