وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدما كبيرا على منافسيه في النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية، محققا مليونا و317 ألفا و346 صوتا، في 12 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة.

ودعا السوداني في خطاب متلفز إلى احترام إرادة الناخبين، مؤكدا العمل على مراعاة مصالح جميع العراقيين.

وقال بعد إعلان النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية: "أبارك لجماهير تحالف الإعمار والتنمية الفوز بالمرتبة الأولى في نتائج الانتخابات".

وأضاف: "سنعمل على تحقيق إرادة ومصلحة كل الشعب، ومنهم المقاطعون، لأن العراق للجميع".

وتابع: "المنافسة الانتخابية انتهت، وأدعو الجميع إلى جعل المصلحة الوطنية فوق الجميع لخدمة العراقيين".

كما لفت إلى أن "المرحلة المقبلة تستهدف بلورة حكومة جديدة قادرة على تمثيل البرامج"، مؤكدا أن "الإعمار والتنمية منفتح على جميع الأطراف من دون استثناء".

وشدد السوداني: "منفتحون على الجميع لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن إجمالي عدد المصوتين في يوم الاقتراع العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية بلغ 12 مليونا و9 آلاف و453 ناخبا، من أصل 21 مليونا و404 آلاف و281 ناخبا.