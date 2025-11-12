ولليوم الرابع على التوالي، شنت قوات الدعم السريع قصفا، مكثفا في اتجاه قيادة الجيش في المدينة التي باتت شبه معزولة بعد فشل عدة محاولات إسقاط جوي قامت بها قوات الجيش.

وأعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة من طراز اكانجي تتبع للجيش اثناء تحليقها في سماء المدينة.

ويوم الثلاثاء، عرضت قوات الدعم السريع، خروجا آمنا لمقاتلي الجيش من المدينة، التي قالت لجنة طوارئ محلية إنها تحولت إلى "مدينة أشباح" بعد خروج جميع السكان المدنيين المقدر عددهم بنحو 170 الف نسمة.

وتكمن أهمية مدينة بابنوسة في أنها تشكل حلقة وصل رئيسية بين معظم مدن ومناطق إقليم كردفان الذي يقدر تعداد سكانه بأكثر من 8 ملايين نسمة ويعتبر المركز الرئيسي للثروة الحيوانية والبترولية في البلاد.

وتقع المدينة عند التقاء خط سكة حديد يربط ثلاث مدن رئيسية وهي مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض ونيالا مقر حكومة تحالف "تأسيس" التي تم تشكيلها مؤخرا، والتي تضم قوات الدعم السريع، إضافة إلى مدينة واو في دولة جنوب السودان.

وبعد إكمال سيطرتها على كامل إقليم دارفور بالسيطرة على الفاشر في السادس والعشرين من أكتوبر، تسعى قوات الدعم السريع لتوسيع نطاق نفوذها الميداني في إقليم كردفان الذي باتت تسيطر على أكثر من 60 في المئة من مناطقه.

وحذر مراقبون من خطورة الأوضاع في إقليم كردفان في ظل تحشيد كبير حول مدينة الأبيض عاصمة الإقليم.

ويشكل إقليمي دارفور وكردفان، قرابة نصف مساحة السودان ونحو 30 في المئة من سكانه، ويستحوذان على 35 في المئة من موارده الاقتصادية.