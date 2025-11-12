وأشار عون خلال استقباله وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، إلى أن لبنان لم يتسلم رسميا أي موقف أميركي واضح، وينتظر وصول السفير الأميركي الجديد الذي قد يحمل جوابا إسرائيليا.

واعتبر أن موقف الرئيس بري مواز تقريبا لمفاوضات الحدود البحرية السابقة، وأن لجنة "الميكانيزم" تضم كل الأطراف ويمكن إضافة أشخاص إليها إذا اقتضى الأمر.

وفي رده على سؤال حول قدرة لبنان على الضغط لتحرير الأرض، أكد أن لكل طرف مشروعه، فالأميركي يسعى للاستقرار، ولبنان يسعى لوقف الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى، والحكومة هي المسؤولة وحدها.

وفي ملف مرفأ بيروت، أوضح أنه حصل على موافقة بلغارية لإجراء تحقيق افتراضي مع مالك الباخرة "روسوس"، وسيتم رفع الطلب من وزير العدل اللبناني إلى نظيره البلغاري.

وعن الانتخابات النيابية، أكد إصراره مع بري ونواف سلام على إجرائها في موعدها، وعلى مجلس النواب لعب دوره.

وبشأن اللقاء الأميركي السوري، اعتبره إيجابيا، مشيرا إلى أن استقرار سوريا ضروري للبنان، وأن الحديث عن "تلزيم" لبنان لسوريا مجرد شائعات.

وفي ملف المودعين، طمأن بأن حقوقهم خط أحمر، والتشديد عليها قائم في كل اللقاءات مع المسؤولين الماليين، كما هو حال حاكم مصرف لبنان.