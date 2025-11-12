وجاء في بيان للرئاسية الجزائرية:"تلقى رئيس الجمهورية طلبا من السيد فرانك-فالتر شتاينماير... يتضمن إجراء عفو لفائدة بوعلام صلصال. وقد تفاعل السيد رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية".

وأضاف: "وعملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق، ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه.".

والإثنين، ذكر الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية أن تبون تلقى طلبا رسميا من نظيره الألماني يدعوه فيه للعفو عن بوعلام صلصال، المسجون منذ عام والمحكوم بخمس سنوات سجنا.

وسجن صلصال، البالغ من العمر 76 عاما، في الجزائر بعدما حكم عليه بعدة تهم، منها "المساس بوحدة الوطن".

وسبق للجزائر أن رفضت مطالب فرنسية رسمية بالعفو عن صلصال.