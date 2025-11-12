وأفاد التقرير المشترك الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، أن النزاعات والعنف هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد في غالبية البلدان المعرضة للخطر.

وحسب الوكالتين، هناك 4 بؤر عربية من بين 16 منطقة ذكرها التقرير.

وأدرجت الوكالتان هايتي ومالي والأراضي الفلسطينية وجنوب السودان والسودان واليمن ضمن أسوأ البلدان، حيث "يواجه السكان خطرا وشيكا لجوع كارثي".

واعتبرت أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ونيجيريا والصومال وسوريا "محل قلق بالغ"، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، فضلا عن لاجئي الروهينغا في بنغلادش.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "نحن على شفير كارثة جوع يمكن تجنبها تماما، وتهدد بتفشي المجاعة على نطاق واسع في العديد من البلدان"، محذرة من أن عدم التحرك "سيؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار والهجرة والنزاع".

وأشار التقرير إلى أن تمويل الإغاثة الإنسانية يعاني "نقصا خطيرا"، إذ لم يتم جمع سوى 10.5 مليار دولار من أصل 29 مليار دولار مطلوبة لمساعدة المعرضين للخطر.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بسبب تخفيضات التمويل، قلص المساعدات المقدمة للاجئين والنازحين، بينما علق برامج التغذية المدرسية في بعض البلدان.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن الجهود المبذولة لحماية سبل العيش الزراعية مهددة، و"هي ضرورية لتحقيق استقرار إنتاج الغذاء ومنع تكرار الأزمات".

وأضافت أنه "يلزم توفير التمويل للبذور وخدمات صحة الثروة الحيوانية، قبل بدء مواسم الزراعة أو حدوث صدمات جديدة".