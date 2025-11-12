وجاء في رسالة ترامب أن "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة". وأكد ترامب في الرسالة أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".

وتابع الرئيس الأميركي في الرسالة قائلا "الآن بعد السيطرة على حماس وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب القانونية وإعطاء فرصة للعفو عن نتنياهو".

وكان ترامب قد دعا الرئيس الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو في خطابه أمام الكنيست الشهر الماضي، يوم إطلاق سراح الرهائن العشرين أحياء.

وقال لهيرتسوغ، الذي بدا متفاجئا من النداء المباشر: "لدي فكرة، سيدي الرئيس، لماذا لا تعف عنه؟".

هرتسوغ يرد

وردا على رسالة ترامب قال الرئيس الإسرائيلي إن "من يريد أن يحظى بالعفو عليه ان يتقدم بطلب رسمي كما هو متبع في اسرائيل".

من جانبه، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة "إكس" أن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".

وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس هرتسوغ إلى إصدار العفو عن نتنياهو، قائلا في تغريدة على المنصة نفسها: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفواً عن نتنياهو في القضايا الملفقة، لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".