وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليابان ستتبع خطوات دول أخرى في الاعتراف بفلسطين كدولة، أوضحت تاكايشي: "سندرس بشكل شامل التوقيت الأكثر تأثيرا والآلية المناسبة للاعتراف".

وأضافت أن "النقاش لم يعد حول ما إذا كانت اليابان ستعترف بدولة فلسطينية، بل حول متى سيتم ذلك".

وأكدت تاكايشي مجددا تمسك اليابان بحل الدولتين كسبيل لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يشار إلى أن حوالي 80 بالمئة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين، حيث أضافت مجموعة من الدول، بما في ذلك بريطانيا وكندا وفرنسا أسماءها، بعد حوالي عامين من الحرب على غزة.