وبينت الصور، التي التقطت أحدثها في 8 نوفمبر وراجعتها "بي بي سي فيرفي"، أن أحياء كاملة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي تم تسويتها بالأرض خلال أقل من شهر، في ما يبدو أنه عمليات هدم منظمة.

وقال خبراء إن عمليات الهدم قد تشكل انتهاكا لشروط وقف إطلاق النار، في حين قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"بي بي سي فيرفي" إن الجيش يتصرف "وفقا لإطار اتفاق وقف إطلاق النار".

وتستند الهدنة إلى خطة سلام مكونة من 20 نقطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنص على أن "جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، سيتم تعليقها". وأكد ترامب منذ ذلك الحين أن "الحرب انتهت".

تدمير مباني "الخط الأصفر"

وأظهر تحليل "بي بي سي" للصور الفضائية أن تدمير المباني في غزة مستمر على نطاق واسع.

واستخدم الفريق خوارزمية لرصد التغييرات في صور رادارية قبل وبعد الهدنة لتحديد المناطق التي تعرضت للدمار، قبل أن يجري عدا يدويا للمباني المهدمة.

وركز التحليل على المناطق الواقعة خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث وافقت إسرائيل بموجب اتفاق أكتوبر على سحب قواتها إلى هذا الخط.

وتظهر الصور أن العديد من المباني التي تم تدميرها لم تكن متضررة قبل وقف إطلاق النار، خصوصا في مناطق مثل عبسان الكبيرة شرق خان يونس، حيث كانت تضم منازل وبساتين وحدائق.

وقالت لانا خليل، وهي نازحة من عبسان الكبيرة إلى منطقة المواصي، إن منزلها كان "جنة مليئة بالمزارع والخضراوات"، مضيفة أن المنطقة تحولت إلى أنقاض بعد أن "هدم الجيش الإسرائيلي كل شيء"، على حد وصفها.

وفي شرق رفح، تظهر صور الأقمار الصناعية الدمار ذاته، حيث سويت مبان بالأرض رغم أنها بدت سليمة قبل الهدنة. وأظهرت لقطات جوية في مطلع نوفمبر تصاعد الغبار من أنقاض الحي بعد انفجار ضخم.

وامتدت أعمال الهدم أيضا إلى شرق مدينة غزة، في حي الشجاعية ومحيط المستشفى الإندونيسي قرب مخيم جباليا.

وأظهرت مقاطع مصورة تم التحقق منها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمليات هدم منظمة وجرافات إسرائيلية تعمل في مناطق تقع خلف الخط الأصفر.

من جانب آخر، أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل 245 شخصا وإصابة 623 منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.