وذكر المصطفى في مقابلة عبر الهاتف مع "أسوشيتد برس"، أن الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، وأعلن عن "رغبة بلاده ونواياها واستعدادها" للانضمام إلى 89 دولة أخرى تشكل التحالف، التي التزمت بمحاربة داعش، لكن لم يتم توقيع اتفاق".

وأوضح أن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل، وهي غرفة عمليات عسكرية"، في إشارة إلى المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق، التي تعاونت فيها لسنوات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد شمال شرقي سوريا، وقوات الأمن العراقية.

وأضاف المصطفى أن "هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات"، بشأن العمليات ضد "داعش".

لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".

ولم تعلن الولايات المتحدة بشكل علني عن انضمام سوريا إلى التحالف.

وكان مسؤول أميركي أفاد، الإثنين، أن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" خلال زيارة الشرع إلى واشنطن.

وأضاف المسؤول الأميركي الذي طلب عدم كشف هويته، أنه "خلال الزيارة أعلنت سوريا أنها ستنضم إلى التحالف الدولي، وبذلك ستصبح العضو التسعين فيه لتتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على آخر جيوب داعش ووضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب".

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تطرق الرئيس السوري إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".

وأشار الشرع إلى أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية ليست تحت سيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار داعش. أعتقد أن أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية. وستكون مهمة حماية الأراضي السورية مسؤولية الدولة".