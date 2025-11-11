وقالت الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية لم تسجِّل أي خروق فنية في عملها خلال التصويت العام اليوم".

وأضافت أن "العملية الانتخابية تكللت بالنجاح".

وتابعت: "هناك تنسيق عالي بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخاباتِ والوزارات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن "المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية".

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" أفاد، مساء الثلاثاء، بإغلاق صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء العراق وبدء فرز الأصوات.

وذكر مراسلنا أن صناديق الاقتراع أغلقت على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، موضحا أن "الإقبال لم يكن مرتفعا في الفترة الصباحية.. لكن في الفترة المسائية كان الإقبال أكبر".

هذا وستُعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية للتصويتين العام والخاص خلال 24 ساعة من إغلاق الصناديق.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاقتراع بالانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار بلغت 23 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصادر في مفوضية الانتخابات قولها إن نحو أربعة ملايين و800 ألف ناخب صوتوا بالانتخابات حتى الساعة 12 ظهرا.