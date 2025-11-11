وأضاف قاسم أن "المبعوث الأميركي توم براك صرّح علنا بأنه يريد تسليح الجيش اللبناني ليواجه شعبه المقاوم، فكيف ترتضي الحكومة بذلك، إذا كان الجنوب نازفا، فالنزف سيطال كل لبنان بسبب أميركا وإسرائيل".

وتابع: "نحن في حزب الله نقول إن اتفاق وقف إطلاق النار يخصّ فقط جنوب الليطاني، وعلى إسرائيل أن تخرج من لبنان وتُطلِق سراح الأسرى، لا استبدال للاتفاق ولا إبراء لذمة الاحتلال باتفاق جديد، ويجب تنفيذ الاتفاق أولا، وبعدها تكون كل السبل مفتوحة لنقاش داخلي حول قوة لبنان وسيادته، ولا علاقة للخارج بهذا النقاش".

وحتى الآن لم تفلح على ما يبدو مساعي الحكومة اللبنانية لحصر السلاح في يد الدولة، مما يعني نزعه من حزب الله، استجابة لمطالب أميركية إسرائيلية، وهو ما يرجح، وفق تقارير إخبارية، اقتراب إسرائيل من تنفيذ هجمات كبيرة على معاقل الحزب المدعوم من إيران.

والجمعة، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه قبل عام برعاية الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال عون: "لكن للأسف، ووفقا لهذا الاتفاق، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كليا وبشكل كامل من الجنوب بعد مرور 60 يوما من بدئه، إلا أنها لا تزال تحتل 5 تلال، وتضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد أبنائه".

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، لكن إسرائيل لم تلتزم به، ولا تزال قواتها تشن بشكل شبه يومي غارات جنوبي لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية.