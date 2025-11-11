وهاجم ياسر العطا، في تسجيل مصور، الرباعية الدولية، مشيرا إلى أن الجيش يتخذ قراراته بنفسه.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في الأوساط السودانية التي قالت إنها تبرز حالة الصراع داخل قيادة الجيش إذا يسعى تيار فيها لإفشال الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل الرباعية لوقف الحرب.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، الأسبوع الماضي، موافقتها على مقترح الرباعية الدولية لهدنة إنسانية في السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "تلبية لتطلعات ومصالح الشعب السوداني، تؤكد قوات الدعم السريع موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية (الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية) وذلك لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين، من خلال استكمال بنود الاتفاق على الهدنة الانسانية لإدخال المساعدات الانسانية وبصورة عاجلة لجميع الشعب السوداني".

وشهدت الأيام التي تلت سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر - آخر معاقل الجيش في دارفور - تصاعدا خطيرا في حملات الاستنفار الشعبي التي تقودها قيادات إخوانية رافضة للحرب.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا مسلحا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها.