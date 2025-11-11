وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".

وأضاف الشيباني: "تسلمنا قرارا موقعا من صديقي وزير الخارجية الأميركي، يقضي برفع كل الإجراءات القانونية المفروضة سابقا على البعثة السورية وسفارة الجمهورية العربية السورية. مرة جديدة وليس الأخيرة تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق تقدم ثابت في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا".

وبذلك، تعود السفارة السورية إلى العمل رسميا بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.

ويأتي هذا التطور عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي شكل محطة محورية في تطبيع العلاقات الثنائية.

كانت واشنطن قد أغلقت السفارة السورية في أبريل عام 2014، إلى جانب القنصليات الفخرية في تروي بولاية ميتشيغن وهيوستن في تكساس، على خلفية ما وصفته وزارة الخارجية الأميركية حينها بـ"الانتهاكات الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري".