وعُرضت الحلول ضمن جولات متتابعة استضافتها حاضنات ومسرّعات محلية ودولية، غطّت قطاعات متنوّعة شملت التقنيات المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي، والصحة، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المؤسسية.

وشهد المسرح لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسين والمستثمرين، ومناقشات ركزت على جاهزية المنتجات، وقابلية التوسع، وشراكات الدخول إلى الأسواق، بما يعكس نضج البيئة الريادية وجاذبية الفرص في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأسهم تنوّع الشركات المشاركة والقيمة المضافة لعروضها في تعزيز الحوار مع الجهات الممكنة وصنّاع القرار، وتحويل التفاعل الجماهيري داخل المسرح إلى فرص متابعة عملية، بما يدعم انتقال الابتكارات من مرحلة الفكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والنمو.

ويأتي ملتقى "بيبان 2025" تأكيدا لدوره منصة ريادية عالمية تُسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة.