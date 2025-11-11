ووفقا لاستطلاعات الرأي، يؤيد عدد كبير من الإسرائيليين من مختلف التوجهات السياسية تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن إخفاق السلطات في الحؤول دون وقوع هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

والإثنين، نشرت لجنة خبراء عيّنها زامير تقريرا اختتمت به تحقيقاتها الداخلية في أحداث 7 أكتوبر.

وقال زامير في بيان "يُشكّل تقرير لجنة الخبراء الذي قُدم اليوم خطوة مهمة نحو فهم شامل نحتاج اليه كمجتمع ومؤسسة".

وتدارك زامير "لكن، لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات لا بد من إجراء تحقيق منهجي واسع وكامل".

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سنتين في غزة إلى مقتل 69179 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

وأوردت لجنة الخبراء في تقريرها أن هجوم حماس "وقع على خلفية معلومات استخباراتية عالية الجودة واستثنائية كانت بحوزة وحدات عدة في الجيش الإسرائيلي".

وأضافت اللجنة "من منظور عسكري داخلي، يتضح أنه رغم التحذيرات، لم تُتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لتعزيز جاهزية الجيش أو لتعديل توزيع القوات في مختلف الجبهات".

وخلصت اللجنة إلى أن غالبية العوامل التي تفسّر الإخفاق عمرها سنوات، وتشمل فروعا عدة في المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أنه "فشل مؤسساتي ومنهجي طويل الأمد".