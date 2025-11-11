ونقلت "الإخبارية السورية" عن الشرع في مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، قوله "لا محادثات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي، والولايات المتحدة قد تتوسط لنوع من المفاوضات".

وفي المقابلة قال الشرع إن سوريا دخلت عصرا جديدا بعد سقوط النظام السابق، وستبني استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف الشرع أنه "لم يعد ينظر إلى سوريا كتهديد أمني بل كحليف جيوساسي".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة لمناقشة تفاصيل الحرب ضد داعش مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الارتباط بالقاعدة أصبح من الماضي ولم أناقشه مع ترامب".

وأكد الشرع أنه التقى مع والدة أوستن تايس (الصحفي الذي تم احتجازه في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس 2012، ولم يتم العثور عليه حتى الآن)، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على معلومات عنه وعن باقي المفقودين".

وفي معرض حديثه، قال الشرع: "لدينا 250 ألف مفقود في سوريا".

وعن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال الشرع: "بحثنا مع الرئيس ترامب رفع العقوبات عن بلادنا، وفرص الاستثمار في سوريا وبناء استراتيجية جديدة مع واشنطن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الإثنين إنه على وفاق مع الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".

وأشار إلى أن الرئيس الشرع "على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، يوم الإثنين.

وقالت الوكالة السورية للأنباء، إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى الإثنين أن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش".

وكتب المصطفى على "إكس" أن: "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".