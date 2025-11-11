وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن "المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري".

وأضافت أنه "في الشق الاقتصادي عبّر الرئيس ترامب عن دعم بلاده لجهود النهضة والاستثمار في سوريا، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالمضي في رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، بما يتيح تعزيز فرص التنمية وجذب الاستثمارات".

من جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي للإخبارية السورية: "تطرق الاجتماع بين ترامب والشرع لجوانب الاتفاق الأمني مع إسرائيل ودور واشنطن في إتمامه".

ووصف علبي الاجتماع بين الرئيسين الشرع وترامب بأنه "كان تاريخيا".

وتابع قائلا إن اللقاء "تناول الحديث عن الأمور الاقتصادية ودور الولايات المتحدة في ذلك".

واختتم علبي تصريحاته قائلا إن "الدبلوماسية السورية تتعامل بطريقه متوازية حسب الأولويات التي تأتي على الأرض".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الإثنين إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".

وأشار إلى أن الرئيس الشرع "على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، يوم الإثنين.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.