كما أكد نتنياهو أن غزة سيتم تجريدها من السلاح "سواء بالطريقة السهلة أم الصعبة"، مشددا على أن هذا الهدف "سيتحقق في كل الأحوال".

وفي سياق آخر، هاجم نتنياهو المدعية العسكرية المقالة يفعات تومر يروشلمي والمتورطين فيما يُعرف بـ"قضية سديه تيمان"، قائلا إن هناك "أسئلة خطيرة حول عدم قول الحقيقة، والتزوير، والتستر"، مضيفا أن "من أُوكلت إليهم مهمة كشف الحقيقة استغلوا سلطتهم للتستر عليها".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجدل الدائر حول لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قائلا إن "جزءا كبيرا من الشعب لن يقبل بتشكيلة اللجنة التي تُقترح حاليا"، مضيفا: "نريد تشكيل لجنة تحظى بدعم أغلبية الشعب".

وختم نتنياهو بالقول إن إسرائيل تقرّب إليها دولا في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، مضيفا: "ستسمعون عن ذلك قريبا".