ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، يُجرى التمرين تحت إشراف قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع الوحدات الخاصة، وسلاح الجو الإسرائيلي، ومديرية التكنولوجيا واللوجستيات، وفروع أخرى من الجيش، إلى جانب أجهزة أمنية إضافية.

ووفقا للبيان، خلال التمرين، سيتم محاكاة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك سيناريوهات تصعيد متعددة، مع استخدام طيف واسع من القدرات العملياتية والاستخباراتية.

سيتم خلال التمرين استخدام محاكيات للعدو وطائرات مُسيّرة وأنواع مختلفة من الأسلحة، كما سيُلاحظ ازدياد حركة القوات الأمنية والطائرات في المنطقة.

يأتي هذا التدريب ضمن برنامج التدريب الذي تضعه مديرية العمليات الإسرائيلية، ويهدف إلى تطوير وتنفيذ الخطط العملياتية من منظور متعدد الساحات.

وقد تم التخطيط لهذا التمرين مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي السنوي للجيش الإسرائيلي لعام 2025.

وفي حال وقوع أي حادث أمني، ستقوم القوات الأمنية باطلاع الجمهور على المستجدات في الوقت الفعلي.