وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.

وكانت مصر أجرت في أغسطس انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان، التي بلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.