وقالت المصادر، إن الغارتين وقعتا بفاصل زمني قصير، وأسفرتا عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم قيادات ميدانية في التنظيم، إضافة إلى تدمير آليات ومواقع يُعتقد أن عناصر القاعدة كانوا يستخدمونها.

وبحسب المصادر، فإن دوي الانفجارات سُمِع في مناطق مجاورة، وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المواقع المستهدفة قبل أن تخمد لاحقا، وفق شهود عيان.

وتقع بلدة خُوْرة على بُعد نحو 120 كيلومترا من مركز محافظة شبوة، وتتاخم حدود محافظة البيضاء، وتُعرف بطبيعتها الجبلية الوعرة التي جعلت بعض مناطقها ملاذا لعناصر التنظيم.

وشهدت المنطقة توترا أمنيا عقب الغارات، مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وتحركات محدودة لمسلحين في محيط المواقع المستهدفة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعد محافظة شبوة من أبرز مناطق نشاط تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وتشهد بين الحين والآخر غارات وعمليات ميدانية تستهدف عناصر التنظيم في المناطق الجبلية الوعرة.