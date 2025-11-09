وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المناوارات تهدف إلى رفع جاهزية القوات الإسرائيلية لمواجهة سيناريوهات تصعيد ميداني محتملة، بينها عمليات تسلل أو هجمات تنطلق من الضفة الغربية نحو المستوطنات.

وتتضمن التدريبات محاكاة ميدانية لسيناريوهات اقتحام وتسلل متزامنة، بهدف اختبار سرعة استجابة القوات البرية ووحدات الطوارئ في المستوطنات. وتنفذ المناورات على مستوى فرقتين، وتشارك فيها للمرة الأولى الفرقة 96 التي أُنشئت مؤخراً في سياق التوتر مع إيران، وتوكل إليها مهمة حماية الحدود الأردنية.

في موازاة ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي قراراً بالاستيلاء على أراضٍ في الأغوار الشمالية. وذكر مهدي دراغمة، رئيس مجلس قروي المالح، أن الجيش استولى على أراض فلسطينية مسجلة بالطابو في منطقة خربة الحديدية، دون الإفصاح عن مساحتها، مشيراً إلى استمرار الجيش في استخدام "ذرائع مختلفة" لمصادرة مزيد من الأراضي.

وفي القدس، نفذت القوات الإسرائيلية والمستوطنون سلسلة اقتحامات وعمليات هدم واعتقالات، حيث تم تدمير أربع بركسات في تجمّع الحثرورة البدوي شرق المدينة، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة قطنة شمال غرب القدس.