وشهدت 18 محافظة عراقية، منذ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، عملية اقتراع إلكتروني خاصة بنحو مليون و313 ألفا و859 ناخباً من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والمنافذ الحدودية، إضافة إلى وزارتي البيشمركة والداخلية في إقليم كردستان، لاختيار برلمان جديد مكون من 329 نائباً.

وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تقرير منتصف النهار، بأن نسبة التصويت تجاوزت 67%، وأشارت إلى أن العملية سارت بشكل طبيعي، وسط حضور مكثف للمراقبين الدوليين، دون تسجيل أي خروقات أو توقفات تذكر.

وأكدت المفوضية أن التصويت الخاص جرى بانسيابية عالية، وسط اندفاع لافت من قبل القوات الأمنية والعسكرية، استعداداً لمرحلة التصويت العام.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون العراقيون، يوم الثلاثاء المقبل، إلى صناديق الاقتراع في التصويت العام، لاختيار أعضاء الدورة البرلمانية السادسة منذ عام 2003.

وذكرت المفوضية أن عدد المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم بلغ 7768 مرشحا، بينهم 2248 امرأة و5520 رجلاً، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا. كما يبلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من 21.4 مليون ناخب، موزعين بين التصويت العام والخاص، إضافة إلى تصويت النازحين.

وبلغ عدد مراكز التصويت العام 8703 مراكز، تتضمن 39 ألفا و285 محطة اقتراع موزعة في عموم البلاد.