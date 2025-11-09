وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" إن عائلتها أبلغت المسعفين بأنها لم تكن تشعر بخير، وعند وصول طواقم نجمة داوود الحمراء |وجدت في حالة شبه فقدان للوعي، وتلقت علاجا طبيا أوليا في المنزل قبل نقلها إلى المستشفى".

وقال متحدث باسم المستشفى إن تومر يروشالمي "في وعيها"، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد حاولت إيذاء نفسها.

ويأتي الحادث بعد تقارير عن محاولة انتحار سابقة، يعتقد أنها كانت مرتبطة بمحاولة تدمير هاتفها المحمول.

وكانت تومر يروشالمي استقالت مؤخرا من منصبها، وتخضع لتحقيقات بتهم تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة سير العدالة وتسريب مواد سرية، في ما يعرف بقضية "تسريب فيديو سدي تيمان".

وأفرج عنها يوم الجمعة الماضي لتقضي فترة إقامة جبرية لمدة 10 أيام بموجب قرار قضائي.

وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".

وتتركز التحقيقات حول تسريب مقطع فيديو يظهر اعتداء على معتقل فلسطيني في مركز الاحتجاز سدي تيمان بجنوب إسرائيل.

وتحقق الشرطة لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو.

وتم توجيه الاتهام إلى 5 جنود احتياط بخصوص الحادث، بينما نفى محامو المتهمين مزاعم بأن المعتقل تعرض أيضا إلى اعتداء جنسي.