وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن فهد بن علي وعبد الرحمن بن إبراهيم، أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت "واس" أن الجرائم تمثلت باستهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، وحيازة الأسلحة وصناعة المتفجرات، والتستر على عدد من العناصر الإرهابية، وانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة.

وذكرت أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا".

و"أصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وحسب "واس"، فقد تم تنفيذ الحكم الأحد.