وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عائلة الجندي بتطورات الأمر، مع التشديد على انتظار تأكيد رسمي ودقيق لهوية الرفات.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي نقلت تصريحاته هيئة البث (كان)، فإن "التقديرات تشير إلى أن الجثة تعود لغولدن، لكن لا يوجد تأكيد رسمي بعد".

وقتل غولدين خلال عملية عسكرية عرفت باسم "الجرف الصامد" قبل أكثر من 11 عاما، واختطفت جثته داخل نفق على يد حماس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس 2014، حين سرت هدنة لمدة 72 ساعة بين إسرائيل وحماس، لكن الأولى قالت إن الحركة خرقتها بإطلاق صواريخ وقذائف.

وخلال بحث قوة إسرائيلية عن أنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة، تعرضت لهجوم من عناصر لحماس خرجوا من نفق، مما أسفر عن مقتل 3 جنود، من بينهم غولدن الذي اختطفت جثته.

وبعد عمليات تمشيط استمرت 72 ساعة، عثر على أدلة ومقتنيات نسبت لغولدن، مما سمح بإعلان مقتله رسميا رغم عدم العثور على جثته، ومنذ ذلك الحين ظل مصنفا كـ"جندي قتل ولا يُعرف مكان دفنه".

بينما خاضت عائلته حملة ضاغطة، طالبت بمنع أي ترتيبات لإعادة إعمار غزة من دون استعادة الجثة.