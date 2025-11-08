وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلة ليؤور رودايف بأن "جثمانه أعيد إلى إسرائيل ليوارى الثرى".

وبعد تسلم جثمان رودايف، تتبقى في قطاع غزة 5 جثامين تعود لـ3 إسرائيليين وتايلاندي خطفوا في هجوم العام 2023 الذي أطلق شرارة الحرب الأخيرة، وجندي إسرائيلي قتل أثناء المعارك في حرب 2014.

وتأتي إعادة الجثامين بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري في غزة منذ 10 أكتوبر.

ومع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، كانت حماس تحتجز 48 رهينة في غزة، هم 20 أحياء و28 لقوا حتفهم، من أصل 251 خطفوا يوم هجوم السابع من أكتوبر.

ورحب منتدى عائلات الرهائن باستعادة الجثمان، معتبرا أنه "رغم الألم، فذلك يجلب بعض الراحة لعائلة عاشت أكثر من عامين من عدم اليقين والقلق".

وشدد على "أننا لن نستكين إلى حين عودة آخر رهينة".

ورغم التوترات المتكررة، ما زالت الهدنة قائمة في القطاع.

وسبق أن إتهمت اسرائيل حماس بالتباطؤ في إعادة رفات الرهائن المتوفين، في حين تعزو الحركة بطء هذه العملية إلى أن جثثا كثيرة دفنت تحت ركام المباني المدمرة في القطاع حيث لا تتوافر المعدات الثقيلة المطلوبة لانتشالها.