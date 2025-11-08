وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر مستمرة في مساعيها الدبلوماسية لدعم لبنان.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، التقى الرئيس اللبناني، جوزيف عون بمدير المخابرات العامة المصرية وبحثا الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في الجنوب والوضع في غزة.

وأعرب الوزير رشاد عن استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطرابات الأمنية، مجددا تأكيد دعم مصر الدائم للبنان.

في سياق متصل، قالت المصادر إنه من المتوقع أن يوضح حزب الله موقفه للجانب المصري، بعد انزعاج القاهرة من البيان الأخير الذي أصدره الحزب، والموجه للرؤساء الثلاثة في لبنان.