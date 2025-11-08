وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن عبد العاطي جدد خلال الاتصال ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها القاهرة في إطار الآلية الرباعية بهدف تحقيق التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان هدنة إنسانية شاملة وفتح الممرات الآمنة لتسهيل دخول المساعدات إلى المناطق المتضررة، منددا بالانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، ومعربا عن قلق مصر من تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرارها في تقديم الدعم الإغاثي للسودانيين.

وأضاف البيان أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ بنوده بشكل كامل، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية لضمان استدامة التهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار الوزير إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة في القاهرة، مؤكدا أهمية حشد الدعم الدولي لضمان إعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكانه.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مجالات التعاون، لا سيما الاقتصادية والتجارية.

وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمثل إطارا حاكما للتعاون في شتى القطاعات.

