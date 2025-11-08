جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.

كانت بريطانيا قد رفعت العقوبات عن الشرع، الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع ترامب، الاثنين المقبل.

وأعلنت بريطانيا، في نفس البيان، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية.

والخميس، صوت مجلس الأمن لصالح قرار أميركي يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء "سانا" السورية.

ووفق نص القرار، فإن "مجلس الأمن قرر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبيهما في الإدارة السورية الجديدة.