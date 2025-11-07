ولفت سلام إلى أن الدولة اللبنانية في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب نهر الليطاني.

ووصف رئيس الحكومة اللبنانية التصعيد الإسرائيلي بالخطير، مشيرا إلى أن لبنان ينسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف سلام أن لبنان قام بترميم العلاقات مع الدول العربيّة وعاد الى الحضن العربي.

وزير الدفاع اللبناني

من جانبه، شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى على ضرورة الضغط على إسرائيل للبدء بتنفيذ القرار 1701.

وشدد اللواء منسى "على ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكل نموذجا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".