وقال لندمير في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية": "السودان يحتاج إلى فرص أكبر لدخول المساعدات الإغاثية لضمان وصول الغذاء والأدوية إلى المحتاجين".

وأضاف أن الأزمة الإنسانية الحالية تتطلب تدخلات عاجلة للحفاظ على حياة السكان الأكثر ضعفا.

وتأتي تحذيرات المنظمة في وقت يعاني فيه السودان أزمة إنسانية حادة تشمل انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض والنزوح القسري.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 21 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يحتاج أكثر من 20 مليون سوداني إلى مساعدات صحية عاجلة مع تفشي الكوليرا وحمى الضنك.

ويبلغ عدد النازحين داخليا حوالي 11.5 مليون شخص، في حين فر أكثر من 4 ملايين سوداني إلى دول الجوار، ليصل إجمالي المحتاجين إلى نحو 21 مليون شخص بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي.