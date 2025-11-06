وقال عون: "كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية، مستهينة بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ومخالفة التزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "مرّ قرابة العام منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أن غاراته استهدفت "بنية تحتية إرهابية وعدة مخازن أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان"، مؤكدا أن "المنظمة الإرهابية، خصوصا قوة الرضوان التابعة لحزب الله، تواصل محاولاتها لإعادة بناء بنية تحتية تهدد أمن إسرائيل".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه اتخذ "خطوات احترازية قبل تنفيذ الضربات لتقليل الأضرار على المدنيين"، من بينها توجيه إنذارات بالإخلاء، واستخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، وجمع معلومات استخباراتية إضافية.

كما أكد أن "المخازن المستهدفة أُقيمت داخل مناطق مأهولة بالسكان، ما يمثل استمرارا لاستراتيجية حزب الله في استخدام المدنيين كدروع بشرية".

واختتم الجيش بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل، مؤكدا أن وجود البنية التحتية المستهدفة يشكّل انتهاكا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل ويعرّض المدنيين للخطر.