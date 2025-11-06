وقال الدعم السريع في بيان: "تلبية لتطلعات ومصالح الشعب السوداني، تؤكد قوات الدعم السريع موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية (الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية) وذلك لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين، من خلال استكمال بنود الاتفاق على الهدنة الانسانية لإدخال المساعدات الانسانية وبصورة عاجلة لجميع الشعب السوداني".

وأضاف البيان: "كما تتطلع قوات الدعم السريع إلى تطبيق الاتفاق والشروع مباشرةً في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات، والمبادئ الأساسية الحاكمة للمسار السياسي في السودان، بما يفضي إلى معالجة الأسباب الجذرية للحروب وإنهاء معاناة الشعوب السودانية وتهيئة البيئة الملائمة لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم من خلال إلتزام الأطراف به".

وأكمل: "تعرب قوات الدعم السريع عن عميق شكرها وامتنانها للجهود الصادقة والمكثفة المبذولة من قبل دول الرباعية بقيادة الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف هذه الحرب المدمرة الدائرة في السودان".

وتشهد الساحة السودانية تصاعدا غير مسبوق في الأزمة المسلحة التي اندلعت منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط محاولات أميركية متواصلة لفرض هدنة إنسانية، بينما يبدو الجيش متمسكا بموقفه القائم على الحسم العسكري.