وقال بن غفير: "أهنئ وزير الجيش يسرائيل كاتس، على القرار المهم بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكريةً مغلقة — انطلاقا من قناعة بأن عمليات التهريب التي تجري هناك تستخدم لأغراض إرهابية".

وأضاف: "الوزير كاتس يجسد رؤية أمنية حازمة، خروجا عن المفاهيم التقليدية ونظرة واقعية وصحية إلى الواقع. أحسنت".

وأمر كاتس الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة المُتاخمة للحدود الإسرائيلية المصرية منطقةً عسكريةً مُقيّدة، وبتعديل قواعد الاشتباك بناءً على ذلك، قائلاً: "كل من يدخل هذه المنطقة المُحظورة سيُهاجم".

وأبلغ كاتس كبار مسؤولي الأمن أنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، على اعتبار تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المُسيّرة تهديدا إرهابيا.

وقال: "كما عززنا الردع مع حزب الله في لبنان فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والهجمات على التجمعات السكانية، علينا هنا أيضًا أن نعزز الردع ونوضح للمتورطين في التهريب أن قواعد اللعبة تتغير. سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا".